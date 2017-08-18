 تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الملازم أول الشتوي اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر في منطقة الباحة فهد العسكر للمرتبة 13 بجامعة الأميرة نورة خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية القطاع الصحي بالمضة يشارك في رالي عسير الدولي بلاغ يقود تجارة الجوف لضبط عمالة “تفريغ وتقسيم الدقيق” فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 الدكتور العبيد يدشن حملة مكتبة المسجد النبوي ( كتاب لكل زائر ) اطلاق أكبر حملة لمكافحة التسول بمنطقة حائل وزارة الحج تدشن نظاماً إلكترونياً لمتابعة تنقلات الحجيج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فرع منطقة مكة يشيد بالجهود لخدمة رضاء العملاء على مستوى المملكة .. عمل جدة يحقق الثاني والثالث للطائف

تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ

تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ
المناطق - الدلم - أشرف العصيمي

باشرت بلدية محافظة الدلم بلاغا من أحد المواطنين عن وجود لحوم في سكن العمالة المشغلة لمسلخ الدلم .
حيث قامت إدارة صحة البيئة بالبلدية بالتوجه فورا للمسلخ وضبط اللحوم المتواجده بسكن العمال وتم مصادرة اللحوم و إحالة العمالة إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم و معرفة مصدر اللحوم .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد بن عبدالله المحسن  أن صحة المواطن تحتل الاولية لدى البلدية الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الرقابة على مختلف المحلات.
وأكد أن البلدية لن تتواني في  تطبيق الانظمة والغرامات و التعليمات بحق المخالفين .
كما دعى المواطنين إلى التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من  خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>