تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ

باشرت بلدية محافظة الدلم بلاغا من أحد المواطنين عن وجود لحوم في سكن العمالة المشغلة لمسلخ الدلم .

حيث قامت إدارة صحة البيئة بالبلدية بالتوجه فورا للمسلخ وضبط اللحوم المتواجده بسكن العمال وتم مصادرة اللحوم و إحالة العمالة إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم و معرفة مصدر اللحوم .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد بن عبدالله المحسن أن صحة المواطن تحتل الاولية لدى البلدية الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الرقابة على مختلف المحلات.

وأكد أن البلدية لن تتواني في تطبيق الانظمة والغرامات و التعليمات بحق المخالفين .

كما دعى المواطنين إلى التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940