 جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون” تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الملازم أول الشتوي اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر في منطقة الباحة فهد العسكر للمرتبة 13 بجامعة الأميرة نورة خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية القطاع الصحي بالمضة يشارك في رالي عسير الدولي بلاغ يقود تجارة الجوف لضبط عمالة “تفريغ وتقسيم الدقيق” فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 الدكتور العبيد يدشن حملة مكتبة المسجد النبوي ( كتاب لكل زائر ) اطلاق أكبر حملة لمكافحة التسول بمنطقة حائل وزارة الحج تدشن نظاماً إلكترونياً لمتابعة تنقلات الحجيج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”
واس - الرياض

أحبط رجال الجمارك السعودية بجمرك الحديثة خمس محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (345,464) حبة.
وأضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي: أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال خمسة محاولات لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة, وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبة المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة, وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (130,000) حبة, كانت مُخبأة داخل صندوق معدني مثبّت داخل الثلاجة ووضع مادة “الفوم الإسفنجية” لغرض التمويه.
وعن المحاولة الثانية أبان العنزي أنه عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (90,000) حبة, كانت مُخبأة بتجاويف الرفارف الأمامية لشاحنة قدِمت للمنفذ، فيما ضبطت المحاولة الثالثة بعد العُثور على كمية بلغت (82,658) حبة من حبوب الكبتاجون , كانت مُخبأة داخل ثلاجة الطعام الخاصة بالشاحنة ووضعها داخل (4) صناديق معدنية بعد تغطيتها بعازل الحرارة الخاص بالثلاجات لغرض التمويه.
وأبان أن الكمية التي ضُبطت في المحاولة الرابعة بلغت (39,306) حبات من حبوب الكبتاجون, عُثر عليها مُخبأة داخل الصندوق الخاص بالشاحنة وذلك بعد تصميم قطعة معدنية على أرضية الصندوق لتغطية حبوب الكبتاجون، في حين جاء إحباط المحاولة الأخيرة بضبط كمية من حبوب الكبتاجون مع سيدة كانت تحمل حقيبة يدوية, وبتفتيشها عُثر على عدد (3,500) حبة كانت مُخبأة أسفل الحقيبة ووضع طبقة عليها لغرض التمويه, مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>