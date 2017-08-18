امام وخطيب المسجد النبوي : مكانة الحج في الاسلام والفوز بالآجر العظيم

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي في خطبته اليوم عن الحج مبينا مكانته في الإسلام وأنه أحد مبانيه العظام

ثم وجه خطابه ‏لمن أراد الحج مبينا أنه قد فاز بأجر العظيم ونال مكانة كريمة في الإسلام

‏وأن من أراد الإفساد والإضرار بالمسلمين فإن الله خاذله وقاصمه ومذله

‏يم أسهب في ذكر الأجور المترتبة على الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

‏وفي خطبته الثانية واصل فضيلته الحديث عن الأجر العظيم المترتب على الحج وأن من حج خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

وفي ختام خطبته توجه فضيلته بالدعاء ‏إلى الله بأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي حوزة الدين ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين

كما سأل الله أن ينصر ويعز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهما لعز الإسلام ولخدمة المسلمين.