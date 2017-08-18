سفير اليمن في فيينا يلتقي أمين عام الخارجية النمساوية

التقى سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين اليوم في فيينا أمين عام وزارة الخارجية النمساوية مايكل لينهارت .

وأبلغ أمين عام وزارة الخارجية النمساوية السفير شجاع الدين خلال اللقاء، بأن بلاده رصدت مليوني دولار مساعدات إنسانية وصحية لليمن سيتم تقديمها عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي .

وأكد في الوقت نفسه دعم النمسا الكامل لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لانهاء الحرب .