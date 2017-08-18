جامعة المؤسس تحتفل بالخريجين والخريجات ضمن برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نيابة عن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رعى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي حفل إنهاء تدريب الأطباء في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الصحية بالمستشفى الجامعة للعام 1438 هـ بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى الجامعي

وقد اقيم بهذه المناسبة حفل خطابي شهد انطلقت مسيرة التخرج ثم ألقى عميد كلية الطب الدكتور بن شاهين الأحول كلمته والذي أشار فيها إلى أن هذا الوطن الكبير يقف شامخا برجاله ونهضته التي تحققت بعد الله على أيدي قادته والمخلصين من أبنائه وخلف كل إنجازاته قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأضاف بأن احتفال الجامعة بالأطباء والطبيبات الذين أنهوا التدريب في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستشفى الجامعي لهذا العام حيث أن عدد برامج شهادة الاختصاص السعودي تبلغ 19 برنامجا وعدد برنامج الزمالة للتخصص الدقيق 20 برنامج كما أن عدد الخريجين والخريجات من برنامج شهادة الاختصاص السعودي يبلغ 37 طبيب وطبيبة وعدد الخريجين والخريجات من برنامج الزمالة بتخصصاتها الدقيقة يبلغ 25 طبيب وطبيبة وقدم التهنئة للخريجين والخريجات والأباء والأمهات وللمشرفين على برامج التدريب مشيدا بالدور الكبير الذي قدمته كلية الطب والمستشفى الجامعي الذي حصل على الاعتراف حديثا من الكلية الملكية الكندية وتميز في العديد من برامجها ولمعالي مديد الجامعة والوكلاء والعمداء على دعمهم المستمر للكلية والمستشفى كما قدم شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على هذا الأنجاز للمشاركة في هذا التميز وفي خدمة المجتمع في الكثير من المجالات وأهما تخريج أطباء وطبيبات وكوادر صحية مؤهلة تأهيلا عاليا لخدمة الوطن

عقب ذلك تحدث الدكتور سامي بن حمدان الزهراني رئيس الأطباء المقيمين تخصص طب الأسرة كلمة الخريجين نيابة عنهم عبر فيها عن سعادتهم واعتزازهم بالرعاية الكريمة من معالي مدير الجامعة للحفل وحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكاترة والمعلمين وللأباء والأمهات والزوجات والأزواج على حسن صنيعهم وحصاد أيديهم الكريمة ولمساندتهم ودعمهم في الفترة الماضية مما جعلهم يستمدون من ذلك الجهد والعطاء الذي يؤجج قدرتهم على العمل الجاد والإنجاز المبدع معبرين عن افتخارهم بأن يكونوا ضمن أول دفعة للجامعة

وفي نهاية الحفل قام وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيلة كلية الطب بتكريم الخريجين والخريجات.