 بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها جامعة المؤسس تحتفل بالخريجين والخريجات ضمن برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سفير اليمن في فيينا يلتقي أمين عام الخارجية النمساوية الشرطة: طعن عدة أشخاص بمدينة توركو الفنلندية واعتقال شخص امام وخطيب المسجد النبوي : مكانة الحج في الاسلام والفوز بالآجر العظيم الملك يبحث مع هادي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون” تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الملازم أول الشتوي اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر في منطقة الباحة فهد العسكر للمرتبة 13 بجامعة الأميرة نورة خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية

بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها

بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها
المناطق _ عادل الزهراني

تحكى لأن  تكون أحد  قصص  النجاح  لفتاة  بدأت  من  الصفر فقد  عملت  بائعة بإحدى  البسطات  المصرحة  من قبل  أمانة  الباحة  ثم  طورت  عملها لتكون  اول  بائعة  للورد بغابة  رغدان بالباحة الأمر الذي  جعل زبائنها  من السياح  والمصطافين  تتهافت  كل  مساء  لشراء  الورد  أو تغليف  هدايا  وتنسيق  باقات  وغيرها اختارت  لنفسها  اسم ( بائعة  الورد  ) ووجهت  رسالة  إلى  جميع  الشباب  والفتيات  بأن  لقمة  العيش  لاتنتظر  البقاء  في  البيت  أو العمل على  مكتب  تحت  التكييف  فالعمل  مشرف  وليس  عيبا  فالحمد  لله  انا  وجميع  الأسر المنتجة  نفخر  بأننا  نمثل  بنات  هذا  الوطن  الغالي  وقد  وصلتنا  أشادات  من سياح  أجانب  ومن المصطافين  لعملنا  هذا  من خلال  البيع والبحث  عن مصدر  الرزق   أما  مستقبلا  فالتفكير  أن توسع  بهذا العمل  إلى  محل ولكن  نبحث  عن  من يمول  من إحدى  القطاعات  التي  تدعم  المشاريع  الصغيرة   والمشاركة أيضا   في  معارض  للأسر  المنتجة  داخل الباحة  وخارجها  كما  نشكر  أمانة  الباحة  أن  هيأت  لنا  أماكن  للبيع وذلك  ضمن ضمن مشروع بسطتي واجهة منطقتي  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>