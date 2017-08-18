بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها

تحكى لأن تكون أحد قصص النجاح لفتاة بدأت من الصفر فقد عملت بائعة بإحدى البسطات المصرحة من قبل أمانة الباحة ثم طورت عملها لتكون اول بائعة للورد بغابة رغدان بالباحة الأمر الذي جعل زبائنها من السياح والمصطافين تتهافت كل مساء لشراء الورد أو تغليف هدايا وتنسيق باقات وغيرها اختارت لنفسها اسم ( بائعة الورد ) ووجهت رسالة إلى جميع الشباب والفتيات بأن لقمة العيش لاتنتظر البقاء في البيت أو العمل على مكتب تحت التكييف فالعمل مشرف وليس عيبا فالحمد لله انا وجميع الأسر المنتجة نفخر بأننا نمثل بنات هذا الوطن الغالي وقد وصلتنا أشادات من سياح أجانب ومن المصطافين لعملنا هذا من خلال البيع والبحث عن مصدر الرزق أما مستقبلا فالتفكير أن توسع بهذا العمل إلى محل ولكن نبحث عن من يمول من إحدى القطاعات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمشاركة أيضا في معارض للأسر المنتجة داخل الباحة وخارجها كما نشكر أمانة الباحة أن هيأت لنا أماكن للبيع وذلك ضمن ضمن مشروع بسطتي واجهة منطقتي .