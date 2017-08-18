 وزير الخارجية اليمني يُؤكد أمام مجلس الأمن تقديم الحكومة كل التنازلات من أجل السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية اليمني يُؤكد أمام مجلس الأمن تقديم الحكومة كل التنازلات من أجل السلام

وزير الخارجية اليمني يُؤكد أمام مجلس الأمن تقديم الحكومة كل التنازلات من أجل السلام
المناطق _ واس

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي استعداد حكومته مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني .
وقال في الكلمة التي ألقاها اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط “لقد قبلنا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد وسنظل منفتحين على كل الأفكار والمقترحات، لكن في المقابل على هذا المجلس ومن خلفه المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات “.
وجدد المخلافي استمرار دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي لليمن وتأييدها للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها المبعوث على رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والمتمثلة بترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي وكذا تشكيل لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الايرادات في مناطق سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات التي وللأسف مازال تحالف الحوثي-صالح يقابلها بالرفض .

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