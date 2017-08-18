 مقذوفات حوثية تصيب عددا من المنازل والسيارات بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقذوفات حوثية تصيب عددا من المنازل والسيارات بنجران

مقذوفات حوثية تصيب عددا من المنازل والسيارات بنجران
المناطق _ نجران

اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع
بأن رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الجمعه الموافق ٢٦/ ١١ / ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها تضرر عدد من المنازل والسيارات وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.

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