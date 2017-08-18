 فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ينقذ حياة حاجة ستينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ينقذ حياة حاجة ستينية

فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ينقذ حياة حاجة ستينية
المناطق _ واس

نجح الفريق الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للمرة الثانية على التوالي من إنعاش قلب حاجة إندونيسية تبلغ من العمر ٦٠ عاماً .
وكان في استقبالها عند وصولها الفريق الطبي الذي يضم أطباء وتمريض متخصصين في طب الطوارئ والعناية المركزة ، وقد تبين بعد الكشف عليها انقطاع النبض والتنفس ، ليتم البدء فوراً في عملية الإنعاش القلبي الرئوي وأدخل أنبوب التنفس وخلال ١٠ دقائق من الإنعاش تم رجوع النبض بعد عناية الله حيث تم تحويل الحالة على الفور عبر إسعاف عالي التجهيز إلى مجمع الملك عبدالله الطبي يرافقها الفريق الطبي لاستكمال علاجها .

 

 

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