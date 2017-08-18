 مدني المدينة يحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة وأجزائها الساحلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدني المدينة يحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة وأجزائها الساحلية

مدني المدينة يحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة وأجزائها الساحلية
المناطق _ المدينة المنورة
حذرت مديرية الدفاع المدني لمنطقة المدينة المنورة من امطار رعدية متوسطة الى غزيرة  مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ويمتد تأثيرها للاجزاء الساحلية تستمر حتى غدا السبت وذلك وفقا لتنبيه رقم 6 الوارد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة اوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد الجهني وأضاف ان الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة وتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجويه واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد وحماية البئية ، راجين للجميع السلامة الدائمة.
وقد شهدت منطقة المدينة وضواحيها هطول امطار رعدية اليوم الجمعة سالت على إثرها الأودية والشعاب .

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