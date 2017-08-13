بالفيديو .. كيف رد متحدث التعليم على من وصفوه بـ “الأخرس” ؟

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي تعليقاَ على من يصفونه بالمتحدث الصامت والأخرس، وأحياناً بالمتحدث غير المسؤول وغير المبالي” إنه يختار الصمت؛ لأنه لا يريد أن يقول إلا الحقيقة، حيث إنه لا يصرح بأي معلومة إلا بعد أن يكون متأكداً من صحتها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: “المتحدث المسؤول، حبكة إبداعية أم حصيلة ثقافية” ضمن فعاليات مهرجان حكايا مسك الثاني، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك) في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأكد العصيمي،أن العمل الإعلامي الذي تضطلع به الوزارة ضخم، لافتا إلى وجود 500 ألف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى الأعداد المهولة من المراسلين والصحفيين والإعلاميين في الصحف الورقية والإلكترونية الذين يستفسرون بشكل يومي ولحظي عن القضايا والملفات المختلفة .