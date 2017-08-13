المملكة تسمح لغير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة بأداء الحج

وافقت المملكة على السماح لفئة غير محددي الجنسية المقيمين بدولة الكويت الشقيقةبأداء فريضة الحج هذا العام

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز بأنه صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آلسعود على أداء فريضة الحج لألف من غير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة ، وقد أبلغ معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير السفارة بذلك ، وأن السفارة ستقوم بإصدار التأشيرات المكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت الشقيقة .واختتم السفير تصريحه بشكر سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية على الموافقة الكريمة داعياً الله عز وجل أن ييسر أمور الحجاج ويمكنهم من إتمام فريضتهم مُثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله في تسخير كل الجهود البشرية والمادية لرعاية وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لفريضتهم .

من جانبه أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بدولةالكويت الشقيقة محمد الجبري عن كامل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الملكيالأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة لمساعيهالكريمة بصدور الموافقة لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بأداء فريضةالحج لهذا العام.

وأكد الوزير الجبري ان هذا الموقف الكريم يضاف الى سجل المملكة الإنساني والخيريالمعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوفالرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم بأمن وامان وطمأنينة.

وأشاد بالجهود الجبارة والامكانيات العملاقة التي سخرتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمينالشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه الاكرم صلى الله عليه وسلم.

وشدد الوزير الجبري على ان هذا القرار يؤكد على عمق العلاقات الاخوية وتاريخيةوالروابط الاسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين

ونوه الوزير الجبري على جهود الوزارة والمتابعة الذي بذلها سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لإصدار مثل هذا القرار.

وأشاد بالدور المتميز لسفير المملكة العربية السعودية في الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ولجهود جميع العاملين في سفارة المملكة في تسهيل إجراءات أداء فريضة الحج للحجاج من الكويت.