 المملكة تسمح لغير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة بأداء الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات في صالة الحجاج ويلتقي ضيوف الرحمن دوري جميل : الباطن يواصل انتصاراته ويتفوق على أحد بثنائية نظيفة دوري جميل : الاتفاق يقتنص تعادل قاتل من ارض النصر الشيخ عبدالله ال ثاني: الملك سلمان يوافق على طلب إنشاء غرفة عمليات لتلقي طلبات القطريين شرطة حائل : “تخريب رسومات الفنانين بمنتزة السمراء بسبب الأحوال الجوية المملكة تسمح لغير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة بأداء الحج بالفيديو .. كيف رد متحدث التعليم على من وصفوه بـ “الأخرس” ؟ القيادة تعزي ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة سفارة المملكة في مدريد تدعو المواطنين السعوديين بالابتعاد عن منطقة لارمبلا في برشلونة مدني المدينة يحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة وأجزائها الساحلية فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ينقذ حياة حاجة ستينية وزير الخارجية اليمني يُؤكد أمام مجلس الأمن تقديم الحكومة كل التنازلات من أجل السلام

المملكة تسمح لغير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة بأداء الحج

المملكة تسمح لغير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة بأداء الحج
المناطق _ الكويت _ عبدالله السعيدي

وافقت المملكة على السماح لفئة غير محددي الجنسية المقيمين بدولة الكويت الشقيقةبأداء فريضة الحج هذا العام

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز بأنه صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آلسعود على أداء فريضة الحج لألف من غير محددي الجنسيه المقيمين في دولة الكويت الشقيقة ، وقد أبلغ معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير السفارة بذلك ، وأن السفارة ستقوم بإصدار التأشيرات المكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت الشقيقة .واختتم السفير تصريحه بشكر سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية على الموافقة الكريمة داعياً الله عز وجل أن ييسر أمور الحجاج ويمكنهم من إتمام فريضتهم مُثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله في تسخير كل الجهود البشرية والمادية لرعاية وتسهيل أداء  ضيوف الرحمن لفريضتهم .

 من جانبه أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بدولةالكويت الشقيقة محمد الجبري عن كامل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الملكيالأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة لمساعيهالكريمة بصدور الموافقة لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بأداء فريضةالحج لهذا العام.

وأكد الوزير الجبري ان هذا الموقف الكريم يضاف الى سجل المملكة الإنساني والخيريالمعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوفالرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم بأمن وامان وطمأنينة.

وأشاد بالجهود الجبارة والامكانيات العملاقة التي سخرتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمينالشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه الاكرم صلى الله عليه وسلم.

وشدد الوزير الجبري على ان هذا القرار يؤكد على عمق العلاقات الاخوية وتاريخيةوالروابط الاسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين

ونوه الوزير الجبري على جهود الوزارة والمتابعة الذي بذلها سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لإصدار مثل هذا القرار.

وأشاد بالدور المتميز لسفير المملكة العربية السعودية في الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ولجهود  جميع العاملين في سفارة المملكة في تسهيل إجراءات أداء فريضة الحج للحجاج من الكويت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>