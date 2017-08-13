شرطة حائل : “تخريب رسومات الفنانين بمنتزة السمراء بسبب الأحوال الجوية

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد / سامي بن فهيد الشمري أنه إشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرض بعض صور معرض رسومات يقام بمنتزه السمراء بمدينه حائل للتخريب يوم الاربعاء الموافق 1438/11/24 هـ

عليه فقد تبين للجهات الأمنية أنه لم يتم تقديم اي بلاغ رسمي بالحادثة ومن منطلق المسئولية فقد قامت شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تبين معها أن ما تعرضت له اللوحات هو بسبب الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة مساء يوم الأربعاء وأدى إلى إتلاف جزء من اللوحات الجبسية للمرسم الذي يقيمه مجموعة من الفنانين التشكيليين ضمن برامج الترفية داخل المنتزة وتسببت الرياح في تطاير الماء من نوافير سقي الأشجار وأدت إلى طمس الألوان الزيتية لبعض الرسومات .

وبالتواصل مع المسئولين عن المنتزه الذي يديره أحد المستثمرين وتشرف عليه شركة أمنية مدنية خاصة مكونة من طواقم رجاليه ونسائيه -أكدوا أن ماحدث كان أثناء تواجدهم ووجود عددٍ من المتنزهين.