الشيخ عبدالله ال ثاني: الملك سلمان يوافق على طلب إنشاء غرفة عمليات لتلقي طلبات القطريين

رفع الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على حسن استقباله وإكرامه، وقبول وساطته، وقال: “هذا طبع إخوان نورة”.

جاء ذلك عبر تغريدات من حساب الشيخ على تويتر، قال فيها: “‏ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم”.

وأضاف “‏تفضل الملك كعادته بالموافقة، وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات”.

وزاد بقوله: “‏غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال.. ورقمها 00966122367999”.

ودعا آل ثاني كل ذي حاجة أو طلب من أهله وإخوانه في قطر إلى الاتصال بالرقم الموضح قائلاً: “أدعوهم للاتصال، وأمورهم محلولة إن شاء الله”.

وأضاف: “‏سألت أخي معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي عن صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين فأكد أن لا صحة لذلك إطلاقًا”.

وأكد آل ثاني أن ‏ما قام به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم، وقد لاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده – حفظهما الله -.

واختتم بقوله: “أسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا”.