دوري جميل : الاتفاق يقتنص تعادل قاتل من ارض النصر

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة النصر والاتفاق لحساب الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين، مسجلين أول تعادل هذا الموسم.

تقدم النصر عن طريق لاعبه يحيى الشهري في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وسنحت فرصة التعادل للاتفاق عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 38 أهدرها اللاعب فهد الهاجري.

وفي الشوط الثاني عزز النصر تقدمه من ركلة جزاء سجلها اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 51، قبل أن يقلص فيليب كيش النتيجة للاتفاق بهدف في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 90+3 تمكن الاتفاق من إدراك التعادل عن طريق هدافه هزاع الهزاع، بعد رأسية من زميله الحارس أحمد الكسار الذي تقدم عن مرماه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. بتلك النتيجة حصد كل فريق نقطة، حيث وصل رصيد كلا منهما إلى 4 نقاط.

قاد اللقاء تحكيمياً تركي الخضير ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 7884 متفرج .