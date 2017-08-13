 وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات في صالة الحجاج ويلتقي ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات في صالة الحجاج ويلتقي ضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات في صالة الحجاج ويلتقي ضيوف الرحمن
المناطق _ واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، مساء اليوم, صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز لمتابعة سير العمل والالتقاء بالقيادات الميدانية ، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتأكد من إنهاء اجراءاتهم بكل مرونة وسرعة وإتقان .
ووقف معاليه على استقبال رحلات الحجاج والتعامل الرفيع من كافة الإدارات العاملة في صالة الحجاج والذي يرتقي إلى روح الضيافة السعودية الأصيلة وتقديم كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن من مساعدات وعون متابعاً معاليه خلال جولته كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مرافق الصالة التي تستقبل يومياً آلاف الحجاج في طريقهم الى المشاعر المقدسة .
وثمن معاليه في ختام زيارته التفقدية جهود العاملين في مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج واستعداداتها المبذولة والمجهودات المقدمة وتهيئة مختلف الكوادر البشرية إدارياً وميدانياً منذ قدوم الحجاج واستقبالهم على أرض المطار وحتى انتقالهم للمشاعر المقدسة, داعياً الله أن يتم للحجاج حجهم وأن يوفق جميع العاملين على خدمة ضيوف الرحمن لما يحبه ويرضاه .
وفي سياق متصل أكدت وزارة الحج والعمرة أن وصول الحجاج عبر الرحلات المختلفة حقق انسيابية بمعدل دخول 40 ألف حاج في اليوم إضافة لإنهاء إجراءات الرحلة في 40 دقيقة للرحلة التي تحمل على متنها 250 راكباً ، حيث يبلغ إجمالي مساحة صالة الحجاج 510 آلاف متر مربع، وتحتوي على 26 موقفاً للطائرات، تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر و14 صالة للسفر و143 شباك للجوازات ، وبالصالة موقعين لمسافري الدرجة الأولى كبار الزوار وفندق يحتوي على 123 غرفة، كما تحتوي الصالة على منطقة للمطاعم والخدمات التجارية ويعمل بالمطار أكثر من 7000 عامل من جميع القطاعات الحكومية والخاصة .

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