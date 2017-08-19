 الإيرانيون يسخرون من قياداتهم: لماذا لا ترسلوا أبناءكم إلى سوريا ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإيرانيون يسخرون من قياداتهم: لماذا لا ترسلوا أبناءكم إلى سوريا ؟!

الإيرانيون يسخرون من قياداتهم: لماذا لا ترسلوا أبناءكم إلى سوريا ؟!
المناطق - وكالات

يتداول نشطاء إيرانيون رسالة عبر “واتس آب” و”تلغرام”، يدعون فيها سلطات بلادهم إلى إرسال أولادهم للحرب في سوريا تحت عنوان “الدفاع عن الحرم” وهو الشعار الذي راح ضحيته الآلاف من “الشباب الإيرانيين”، حسب الرسالة المنشورة.

وجاء في الرسالة التي نشرتها “العربية”: “بعد أن سقط الكثير من خيرة شبابنا شهداء للدفاع عن الحرم، ندعو المسؤولين المخلصين والمراجع العظام ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون والمداحين للذهاب إلى الحرب في #سوريا، وفي حال تعثر عليهم الأمر بسبب تقدم السن والعجز، أن يرسلوا أبناءهم لمحاربة الفتنة هناك”.

وتقوم إيران بإرسال ميليشيات إيرانية وأفغانية وباكستانية، دفاعا عن نظام بشار الأسد واستراتيجياتها التوسعية في المنطقة منذ عام 2012، بعد أن كاد نظام دمشق يسقط على يد المعارضة السورية المسلحة.

وكتب معارضو “تضحيات” بلادهم المالية والبشرية من أجل بقاء الأسد مستهزئين بالشعارات التي يطلقها النظام في طهران عن القتلى في سوريا قائلين:” الآن وأبواب الجنة مفتوحة في سوريا، نأسف أن لا يذهب المسؤولون الذين لم يبق لهم سوى الوفاء برسالتهم الدينية، للقتال في سوريا”.

 

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