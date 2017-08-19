اعتداء برشلونة.. التعرف على هوية 3 مغاربة والبحث عن رابع

أعلنت شرطة كاتالونيا مساء الجمعة أنها تعرفت إلى هويات جثث ثلاثة مغاربة قتلتهم بعد الاعتداء الإرهابي الذي ضرب ليل الخميس الجمعة منطقة كامبريلس في شمال شرق أسبانيا. حسب فرانس برس.

وقالت الشرطة، أن هؤلاء الثلاثة هم موسى أوكبير (17 عاما) وسعيد علاء (18 عاما) ومحمد هشامي (24 عاما) وجميعهم من سكان منطقة ريبول. ولا يزال البحث جاريا عن مشتبه به رابع هو يوسف أبو يعقوب البالغ الثانية والعشرين من العمر.

وحسب رويترز، ذكرت صحيفتا إل باييس وإلبيريوديكو الإسبانيتان الجمعة أن سائق السيارة الفان التي دهست حشودا في برشلونة الخميس مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات، كان أحد خمسة أشخاص قتلتهم الشرطة بالرصاص في منتجع كامبريلس الساحلي في إقليم كتالونيا بعد الهجوم بساعات.

وفي وقت سابق قال خوسيب لويس ترابيرو قائد شرطة إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرق البلاد، إن من المحتمل أن يكون السائقبين من قتلوا لكنه لم يؤكد ذلك.

وترك السائق السيارة الفان التي نفذ بها الهجوم وفر الخميس بعد أن قادها بسرعة فائقة وفي مسار متعرج في منطقة مخصصة للمارة في لاس رامبلاس أشهر شوارع برشلونة مخلفا أعدادا من القتلى والجرحى.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استخدم فيها إرهابيون في أنحاء أوروبا مركبات لتنفيذها على مدى 13 شهرا مضت وهي وسيلة غير معقدة لكنها مميتة ومن المستحيل تقريبا منعها وتسببت حتى الآن في مقتل نحو 130 شخصا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإسبانيا.

وقال تنظيم داعش إن منفذي الهجوم كانوا يلبون دعوته لشن هجمات على الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.

وبعد ساعات من واقعة الدهس قتلت الشرطة خمسة أشخاص بالرصاص في منتجع كامبريلس الذي يبعد 120 كيلومترا عن برشلونة على الساحل الإسباني بعد أن قادوا سيارتهم نحو مارة وضباط شرطة.

وقالت الشرطة إن المهاجمين الخمسة كان بحوزتهم فأس وسكاكين في سيارتهم وكانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة.

وقتلت إسبانية في واقعة كامبريلس فيما أصيب عدد من المدنيين وشرطي.

في الأثناء، اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص فيما يتعلق بالهجمات، ثلاثة مغاربة والرابع إسباني من جيب مليلية وفقا لما ذكره ترابيرو. وتتراوح أعمار المعتقلين بين 21 و34 عاما وليس لدى أي منهم سوابق بأنشطة متعلقة بالإرهاب.