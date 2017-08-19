رغم دفاعه المستميت عنه سابقا.. ترمب يتخلى عن مستشاره “بانون” اليميني المتطرف

غادر ستيف بانون اليميني المتطرف وكبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض الجمعة وسط الضجة التي تحيط بالإدارة الأميركية بسبب تصريحات ترمب حول تجمع دعاة تفوق العرق الأبيض.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم ترمب في بيان “لقد اتفق كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون على أن اليوم سيكون آخر يوم لستيف”.

وقال مصدر مطلع على القرار، الذي كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون منح فرصة لترك المنصب بنفسه. وقال المصدر “الرئيس حسم قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين الماضيين”.

وأضاف “منحوه فرصة للاستقالة وهو على علم بأنه كان سيجبر على ذلك”. وكان كيلي يقيم دور بانون في البيت الأبيض.

وبرز دور بانون على سبيل المثال في الأول من حزيران/يونيو الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، التي تعد أحد الأهداف البارزة في سياسة بانون.

وفي نيسان/أبريل الماضي، سعى ترمب إلى تقليل تأثير بانون، عندما رفض التأكيد على أن كبير مساعديه ما زال يحظى بدعمه، عندما قال “أنا المستشار الاستراتيجي لنفسي”.

وكان ترمب دافع الثلاثاء عن مستشاره للشؤون الاستراتيجية المثير للجدل ستيف بانون، مؤكداً أنه “رجل طيب وليس عنصرياً”.

وقال ترمب “أحب بانون، إنه صديق”، مشدداً على أن التحاقه بفريقه لم يحصل إلا “متأخراً”، وملمحاً إلى أن مستقبله في البيت الأبيض ليس مضموناً. وقال “سنرى ما الذي سيحصل لبانون”. وأضاف أن بانون “يتعرض في الواقع لمعاملة من الصحافة ظالمة للغاية”.

والثلاثاء ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن صاحب امبراطورية الإعلام روبرت مردوخ حض مؤخراً ترمب على إقالة ستيف بانون، زعيم حركة “اليمين البديل” الأميركي.