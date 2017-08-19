 ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو

ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو
المناطق - وكالات

قالت مصادر، إن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم صانع اللعب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقدرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية قيمة أحدث عرض بنحو 125 مليون يورو (146.85 مليون دولار)، في ظل تواصل مساعي النادي الإسباني للعثور على بديل للبرازيلي الآخر نيمار الذي تم بيعه لباريس سان جرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول في السابق أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لن يتم بيعه على الرغم من أنه قال مطلع الأسبوع الحالي أنه إذا قرر ملاك ليفربول قبول أي عرض فإنه ليس لديه ما يمكن أن يقوم به حيال ذلك.

وأكد كلوب للصحفيين أمس أن كوتينيو سيغيب عن مباراة الغد على أرض ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الممتاز نظرا لاستمرار إصابته في الظهر.

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