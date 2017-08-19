 هل تأكل قشر المانجو ؟ هذه الدراسة ستغير تفكيرك وستجعلك حريصاً على تناوله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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هل تأكل قشر المانجو ؟ هذه الدراسة ستغير تفكيرك وستجعلك حريصاً على تناوله

هل تأكل قشر المانجو ؟ هذه الدراسة ستغير تفكيرك وستجعلك حريصاً على تناوله
المناطق - وكالات

خلصت أبحاث أجريت في كلية الصيدلة بجامعة كوينزلاند، إلى أن قشر المانجو يمنع تكوين الخلايا الدهنية بالجسم، ما يعد وسيلة آمنة وفعالة في إنقاص الوزن أو حتى الحفاظ عليه، هذا فضلاً عن احتوائه على مجموعة كبيرة من المركبات والعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

وتحتوي ثمار المانجو بقشورها على مجموعة قوية من فيتامينات C,A,E,K وB6 فضلا عن المعادن مثل النحاس ومجموعة من الألياف الهامة للجسم، حسب ما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة.

كما تتميز باحتوائها على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل مانجيفيرين، نوروثيريول، ريسفيراترول، وكيرسيتين، والتي تقي بعضها من الإصابة بجميع أنواع مرض السرطان، حيث تمنع وتحارب الجذور الحرة المسببة له، إضافة إلى دور بعض منها في محاربة الشيخوخة، وآلام المفاصل والعظام، وتقوية مناعة الجسم ضد العدوى بالفيروسات المسببة للأمراض، هذا فضلاً عن علاج السكري وتحسين الذاكرة.

ورغم الفوائد العظيمة سالفة الذكر، فقشور المانجو قد تسبب الحساسية لبعض الناس، لذا ينصح خبراء التغذية بتوخي الحذر وتجربة القليل منها في بداية الأمر حرصاً على سلامتكم وعدم التعرض لأي مشاكل صحية ولو بسيطة بسببها.

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