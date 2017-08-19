أعمال الصيانة توقف أجراس “بيج بن” حتى عام 2021

تتوقف دقات ساعة بيج بن الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من الأسبوع الجاري حتى عام 2021 بغية إجراء إصلاحات ضرورية.

وسيكون ظهر يوم الإثنين المقبل موعدا لتوقف الدقات قبل إجراء أعمال ترميم تشمل الساعة والبرج المحيط بها.

وظل جرس الساعة العملاق يدق على رأس كل ساعة طوال 157 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي توقفت فيها دقات الساعة عام 2007، وقبلها توقفت بسبب أعمال تجديد كبيرة خلال الفترة بين عام 1983 و 1985.

وقالت أجهزة إدارية في البرلمان البريطاني إن توقف ساعة بيغ بن، وهو الاسم الشائع استخدامه لقصر برج إليزابيث في ويستمنستر، يحمي العاملين القائمين على إجراء عمليات الإصلاح. وسوف يستمر سماع الدقات الشهيرة في المناسبات المهمة.

وقال ستيف جاغز، حارس الساعة، إن توقف دقات بيغ بن “بالغ الأهمية” في ترميم البرج. وأضاف :” يحفظ هذا العمل الضروري الساعة لفترة طويلة قادمة كما يحمي بنايتها (برج إليزابيث) ويحافظ عليها”. ويقال إن برج إليزابيث أكثر أبنية المعالم البريطانية شهرة من حيث التقاط الصور.