العثور على صواريخ أمريكية بمخزن للنصرة في لبنان

عثرت دورية للجيش اللبناني، الجمعة، على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ كان تابعا لجبهة النصرة، في وادي حميد شرقي عرسال.

وقال مصدر أمني لبناني لـ”رويترز”، إن المخزن احتوى على الصواريخ المضادة للدبابات (تاو) أميركية الصنع، وأظهرت صور للمخبأ أرسلها مصدر أمني كميات كبيرة من القذائف والصواريخ، كما قال المصدر إن الجيش اللبناني عثر على صاروخ أرض جو من نوع (سام).

وكانت جبهة النصرة، التي أعلنت قبل عام انفصالها عن تنظيم القاعدة، تسيطر على منطقة وادي حميد، قبل خروجها إلى إدلب بعد معركة تلال عرسال مع ميليشيات حزب الله الشهر الماضي.

وفكك الجيش اللبناني المخيمات التي تقع خارج بلدة عرسال بالكامل، فيما يواصل تمشيط المنطقة ومسحها وتفتيش مراكز النصرة السابقة بحثا عن أسلحة أو مخلفات.