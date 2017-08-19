 شاهد.. السعودية أول دولة في العالم تستخدم “الربوتات” في بناء 50 ألف وحدة سكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. السعودية أول دولة في العالم تستخدم “الربوتات” في بناء 50 ألف وحدة سكنية

المناطق - الرياض

وقعت السعودية مع شركة أسترالية صفقة لتوريد ما يقارب 100 روبوت لبناء المنازل في السعودية، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تستخدم الروبوتات في بناء الوحدات السكنية.

وذكرت صحيفة “دا ويست أسترالين” الأسترالية، أن مذكرة التفاهم مع الحكومة السعودية تشمل استخدام التقنية الآلية لبناء 50 ألف وحدة سكنية على الأقل في المملكة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال نجاح الصفقة فإن الاتفاق يجعل المملكة أول دولة في العالم تستخدم روبوتات “Hadrian X ” في بناء المنازل والوحدات السكنية، مفيدة بأن السعودية تستهدف بناء مليون و500 ألف منزل بحلول عام 2022، وتعتمد في بناء المنازل على التقنية الحديثة.

وارتفعت أسهم شركة بيرث فاستبريك الأسترالية، بعد أن وقعت السعودية معها صفقة غير ملزمة لتوريد الروبوتات لبناء المنازل.

 

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