هجوم مباغت للجيش اليمني يحرر شمال باقم ويأسر قائد من الحرس الجمهوري

سيطر الجيش الوطني اليمني على شمال مديرية باقم الممتدة من منفذ علب غرب محافظة ظهران الجنوب إلى حدود قرى محديدة شمال صعدة، في هجوم مباغت نفذه أكثر 400 مقاتل من فرقة النخبة في الجيش الوطني اليمني بدعم من طيران التحالف العربي ضمن مخطط الكماشة الذي ينفذه الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير صعدة.

ونجم عن الهجوم «الصاعقة» مقتل 20 متمردا من ميليشيات الحوثي الانقلابية والحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي صالح، كما أسر قائد من الحرس الجمهوري تم إسعافه ونقله إلى مستشفى ظهران الجنوب، فيما استشهد أحد أبطال الجيش الوطني وأصيب ثلاثة آخرون.

نقل موقع الجيش الوطني اليمني، عن مصادر ميدانية قيام قوات النخبة من اللواء 102، واللواء 63 مشاة في الجيش الوطني بهجوم واسع وكبير منذ صباح أول من أمس واستمر حتى يوم أمس، على مديرية باقم من ثلاثة محاور تركزت في القلب والشمال والشرق.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، تمكنت القوات الموالية للشرعية بعد معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية وعناصر الحرس الجمهوري من السيطرة الكاملة على تباب الخشم شمالا وتباب النمسا شرقا، إضافة إلى السيطرة وقطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية في المناطق الممتدة من آل صبحان وحتى عمق باقم في محور القلب.

وأوضح الموقع أن قوات النخبة في اللواء 63 مشاة، أحكمت سيطرتها على جبال وادي الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا.

أكد قائد قوات النخبة العقيد ناجي حمادي «أبو سياف» أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما نوعيا وفق الخطة المرسومة لها في جبهة باقم. وقال إن صفوف ميليشيا المتمردين الانقلابية تشهد انهيارات كبيرة على العكس ما تظهر عليه في إعلامهم الكاذب. مضيفا أن «الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة وحاسمة سيحكي عنها ميدان الأبطال في قوات النخبة».

وأشار قائد أركان عمليات اللواء 63 العقيد «عماد الشهاب»، إلى تمكن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية والمرتفعات المطلة على قرى محديدة والتي كان قناصة المتمردين يختفون في تبابها، وحدت كثيرا من تقدم أبطال الجيش الوطني وأضاف أن أهم تلك المواقع هو جبل سبهطل والتبة الحمراء والبالغ طولها 2كم وعرضها و1كم.

وقال إن المعارك بقيت على أشدها حتى انتهت بالسيطرة على جبل الشعير والتباب السود. وشدد الشهاب على تمكنهم من تحقيق أهداف الخطة المرسومة من قبل القيادة العسكرية، مؤكدا أن العمليات العسكرية سوف تستمر حتى تحرير كافة مديريات صعدة.

وأضاف أن المعارك كبدت الميليشيات الانقلابية عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها، كما استولت قوات الجيش الوطني على كميات كبيرة من الأسلحة والقناصات ومدافع الهاون التي تركتها الميليشيا وراءها بعد فرارها.

مسقط رأس الحوثي