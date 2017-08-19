 محافظ بيشة يوجه بالانتقال لسوق التمور الجديد.. وانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي للصفري في بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظ بيشة يوجه بالانتقال لسوق التمور الجديد.. وانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي للصفري في بيشة

محافظ بيشة يوجه بالانتقال لسوق التمور الجديد.. وانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي للصفري في بيشة
المناطق - بيشه

أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي لصفري بيشة عن البدء في توجيه كافة المتسوقين ورجال الأعمال والمزارعين إلى سوق التمور الجديد الذي أنهت بلدية بيشة مؤخراً الاستعدادات لبدء تشغيل السوق .
ووجه محافظ بيشة المشرف العام على المنتدى محمد بن سعيد بن سبرة بتشكيل لجنة من البلدية والمرور والدفاع المدني والشرطة والدوريات الأمنية وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه ورجال الأعمال والغرفة التجارية الصناعية بدراسة نقل كافة المتسوقين في مجال التمور إلى السوق الجديد ومعالجة كافة المشكلات لاستيعاب المركبات وتوفير الشروط التنظيمية في السوق الحالي حيث بدأت اللجنة أعمالها بالخروج ميدانياً واتخاذ الاجراءات اللازمة لافتتاح سوق التمور لموسم الإنتاج لهذا العام .
وستقوم اللجنة الإثنين القادم باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وتوجيه المتسوقين إلى الموقع الحالي لضمان توحيد كافة جهود الإدارات الخدمية والأمنية لتقديم الخدمة للمستوفين .
من جهة أخرى أعلنت محافظة بيشة انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة على هامش موسم التسوق كفعاليات بعد عيد الأضحى المبارك والذي يتضمن ورش عمل لعدد من رجال الأعمال والمتسوقين والمستثمرين في مجال التمور بمشاركة الشؤون الاجتماعية وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزراة البيئة والمياة والزراعة وبلدية بيشة والغرفة التجارية الصناعية.
ويستهدف المنتدى آلية أعمال تطوير الزراعة في مجال التمور واستثمار النخيل وتهيئة سوق التمور في بيشة والبحث في مجال اقتصاديات التمور معرفياً من خلال التواصل مع الجهات المتخصصة والمركزية كمركز النخيل والمركز الوطني والاستفادة من الأسواق المحلية في المملكة .
وقدم محافظ بيشة شكره وتقديره لكافة الجهات ذات العلاقة للعمل على سرعة إنهاء وتهيئة السوق مطالباً المتسوقين بالالتزام بالتعليمات الأمنية والبلدية نظير تطوير سوق التمور بما يكفل توحيد الجهود والأعمال والرفع بمستوى المنتج هذا العام.

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