 انفجار انبوبه غاز بمطبخ يصيب 3 أشخاص بمنزل شعبي في أحد المسارحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انفجار انبوبه غاز بمطبخ يصيب 3 أشخاص بمنزل شعبي في أحد المسارحة محافظ بيشة يوجه بالانتقال لسوق التمور الجديد.. وانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي للصفري في بيشة هجوم مباغت للجيش اليمني يحرر شمال باقم ويأسر قائد من الحرس الجمهوري شاهد.. السعودية أول دولة في العالم تستخدم “الربوتات” في بناء 50 ألف وحدة سكنية العثور على صواريخ أمريكية بمخزن للنصرة في لبنان أعمال الصيانة توقف أجراس “بيج بن” حتى عام 2021 هل تأكل قشر المانجو ؟ هذه الدراسة ستغير تفكيرك وستجعلك حريصاً على تناوله ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو رغم دفاعه المستميت عنه سابقا.. ترمب يتخلى عن مستشاره “بانون” اليميني المتطرف اعتداء برشلونة.. التعرف على هوية 3 مغاربة والبحث عن رابع الإيرانيون يسخرون من قياداتهم: لماذا لا ترسلوا أبناءكم إلى سوريا ؟! للجنسين .. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل

انفجار انبوبه غاز بمطبخ يصيب 3 أشخاص بمنزل شعبي في أحد المسارحة

جازان - امل بهكلي

ادى انفجار انبوبة غاز بمطبخ احد المنازل الى وميض لحظي نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بالمنزل بمحافظة أحد المسارحة بجازان.
واوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان بأنه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغ عن انفجار اسطوانة باحد المنازل بمحافظة احد المسارحة وعند وصول الفرق اتضح وقوع وميض لحظي بمطبخ منزل شعبي مساحة(٥/٤)م وصاله منفصل عن باقي الغرف ، مما ادى الى انهيار سقف المطبخ وأحد جدرانه وتم رفع انقاض المبنى وإستخراج بقية اسطوانات الغاز.
وابان ال صمغان بأنه نتج عن الحادث اصابة(٣) اشخاص نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. واشار الى اخذ الحيطة والحذر من تلك الاسطوانات مع ضرورة اغلاقها بعد استخدامها والتأكد من سلامة التوصيلات، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>