انفجار انبوبه غاز بمطبخ يصيب 3 أشخاص بمنزل شعبي في أحد المسارحة

ادى انفجار انبوبة غاز بمطبخ احد المنازل الى وميض لحظي نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بالمنزل بمحافظة أحد المسارحة بجازان.

واوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان بأنه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغ عن انفجار اسطوانة باحد المنازل بمحافظة احد المسارحة وعند وصول الفرق اتضح وقوع وميض لحظي بمطبخ منزل شعبي مساحة(٥/٤)م وصاله منفصل عن باقي الغرف ، مما ادى الى انهيار سقف المطبخ وأحد جدرانه وتم رفع انقاض المبنى وإستخراج بقية اسطوانات الغاز.

وابان ال صمغان بأنه نتج عن الحادث اصابة(٣) اشخاص نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. واشار الى اخذ الحيطة والحذر من تلك الاسطوانات مع ضرورة اغلاقها بعد استخدامها والتأكد من سلامة التوصيلات، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.