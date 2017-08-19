الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في 9 أشهر.. 1300.8 دولار للأونصة

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا، وهو ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عند 1300.80 دولار للأونصة، وجرى تداوله مرتفعا 0.8 بالمئة عند 1298.51 دولار للأونصة.

وشرعت إسبانيا في عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة بعدما قاد من يشتبه بأنه “إسلامي متشدد” سيارة فان ودهس بها حشودا في برشلونة فقتل 13 شخصا فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من عدة هجمات مخطط لها.

وتتشكك الأسواق أيضا في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضي قدما في تنفيذ سياساته بعد حل مجلسين استشاريين بارزين في مجال الأعمال بعد استقالة عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات منهما احتجاجا على تصريحات له بشأن العنف في فرجينيا.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول واحدا بالمئة إلى 1305 دولارات للأونصة.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.