صورة مسربة لهاتف (غالاكسي نوت 8 ) المرتقب تظهر كبر حجم الشاشة

تتجه شركة “سامسونغ” إلى طرح هاتفها المرتقب “غالاكسي نوت 8” بحجم كبير، وفق ما اتضح من مقطع ترويجي جرى نشره على الانترنت.

وركز الفيديو القصير زمنيا، على مسألة الحجم وحمل شعار “قم بالأشياء الأكبر”، ومن المنتظر أن يجري تقديم الهاتف بشكل رسمي خلال أسبوع في نيويورك.

وتصل مساحة أكبر شاشة في هواتف سامسونغ من فئة “بريميوم” حتى الآن إلى 6.4 بوصات (غالاكسي ميغا لا يدخل ضمن فئة بريميوم)، ومن المتوقع أن يتفوق الهاتف الجديد على شاشة غالاكسي إس 8 البالغة 6.3 بوصات.

وكشفت صور جرى تسريبها إلى عدد من المواقع التقنية، هيمنة الشاشة على معظم مساحة الواجهة في غالاكسي نوت 8.

وكشفت تسريبات من “سلاشليكس”، أن “غالاكسي نوت 8” جرى تزويده بقلم إضافي يشبه ذلك الموجود مع بعض هواتف “سامسونغ السابقة”، لكن بوظائف أخرى.

وترجح التسريبات أن يكون قلم “إس بن” الحديث مزودا بخصائص متطورة، مثل كتابة ملاحظات والشاشة مغلقة، والاستجابة بشكل أفضل للدرجات المختلفة من الضغط، وترجمة النصوص التي يختارها المستخدم، فضلا عن استخدامه بعمليات محددة لتحويل العملات.

وسوف يبلغ سعر “سامسونغ نوت 8” الجديد نحو 1095 دولارا أميركيا.