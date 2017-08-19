 رغبة فى اكتشاف العالم الآخر..انتحار مصرى وزوجته الأيرلندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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رغبة فى اكتشاف العالم الآخر..انتحار مصرى وزوجته الأيرلندية

المناطق_متابعات

نقلت سيارات الإسعاف بالبحر الأحمر جثتى مصرى الجنسية وزوجته الأيرلندية، إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام بعد العثور على جثتيهما داخل حمام سباحة بإحدى الفيلات بالغردقة .

أظهرت التحريات الأولية حول الواقعة أن المصرى وزوجته الأيرلندية أقبلا على الانتحار غرقا داخل حمام السباحة بعد تقييد نفسهما بحبال داخل حمام السباحة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على فيديو مسجل لهم وهم ينويان الانتحار لمعرفة العالم الآخر، حيث قاما بربط بارات المستخدمة فى صالات الجيم بسلاسل حديدة ثم ربط أنفسهم بهما وإلقاء نفسهما فى حمام السباحة فلقيا مصرعهما غرقا .

ورد بلاغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم اول الغردقة، من صاحبة فيلا بمنطقة مبارك 6 بالغردقة يفيد انها تركت مفاتيح الفيلا لصديقتها وزوجها المصرى لقضاء إجازتهما بها وغادرت إلى بلادها وعند وصولها اليوم رأت جثتيهما طافيتين داخل حمام السباحة .

على الفور تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر والعميد عصام العزب والذى أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث أول الغردقة وبإشراف المقدم هيثم أبو السعود مفتش المباحث واللذان انتقلا لمحل الواقعة على الفور .

وتبين أن الجثتين لشاب مصري يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وسائحة أجنبية تبلغ من العمر حوالي 60 عامَا ، داخل حمام سباحة إحدى الفيلات بمنطقة مبارك 6 بالغردقة.

وتم إخطار النيابة العامة ومفتش الصحة الذى أكد وفاتهما غرقاً، وأمرت النيابة بنقلهم لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة .

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