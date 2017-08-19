 النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش بعد ساعات من تدشينه رسمياً..حساب آل ثاني على تويتر يجذب آلاف المتابعين سجون جدة تحتضن اجتماع مديري سجون المناطق سعيا لتطوير البيئة السجنية المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غدٍ الاثنين المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة مؤسس فيسبوك يستعد لإجازة أبوة مع اقتراب ولادة ابنته الثانية النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل وصول أخر دفعة من الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر صورة مسربة لهاتف (غالاكسي نوت 8 ) المرتقب تظهر كبر حجم الشاشة رغبة فى اكتشاف العالم الآخر..انتحار مصرى وزوجته الأيرلندية خلال 5 شهور من إنطلاق الحملة.. بلدية المسارحة تحقق 90% من نظافة المحافظة وقراها توفر وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل

النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل
المناطق_رويترز

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتقليص الشركات الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية، مما عزز موجة صعود دفعت خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بينما استقر الخام الأمريكي دون تغير يذكر على مدى الأسبوع.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق مع انخفاض أسعار الخام.
وذكرت بيكر هيوز أن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس آب ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشارت بيانات حكويمة إلى أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر أيلول 1.42 دولار ليبلغ عند التسوية 48.51 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة بالمئة.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود أكتوبر تشرين الأول 1.69 دولار إلى 52.72 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 بالمئة.
وكان الخامان متجهين لتكبد خسائر أسبوعية تزيد على اثنين بالمئة، لكن موجة الصعود الحاد اليوم دفعت برنت لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.5 بالمئة بينما أنهى الخام الأمريكي الأسبوع شبه مستقر، إذ تراجع 0.3 بالمئة فقط.
وأظهرت برامج تحميل اليوم الجمعة أن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام النيجيرية إلى 1.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>