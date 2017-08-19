النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتقليص الشركات الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية، مما عزز موجة صعود دفعت خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بينما استقر الخام الأمريكي دون تغير يذكر على مدى الأسبوع.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق مع انخفاض أسعار الخام.

وذكرت بيكر هيوز أن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس آب ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشارت بيانات حكويمة إلى أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر أيلول 1.42 دولار ليبلغ عند التسوية 48.51 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة بالمئة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود أكتوبر تشرين الأول 1.69 دولار إلى 52.72 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 بالمئة.

وكان الخامان متجهين لتكبد خسائر أسبوعية تزيد على اثنين بالمئة، لكن موجة الصعود الحاد اليوم دفعت برنت لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.5 بالمئة بينما أنهى الخام الأمريكي الأسبوع شبه مستقر، إذ تراجع 0.3 بالمئة فقط.

وأظهرت برامج تحميل اليوم الجمعة أن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام النيجيرية إلى 1.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.