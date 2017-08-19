مؤسس فيسبوك يستعد لإجازة أبوة مع اقتراب ولادة ابنته الثانية

قال مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك، الجمعة، إنه سيحصل على إجازة أبوة مدتها شهرين بعد ولادة ابنته الثانية.

كان زوكربيرغ قد حصل على إجازة مشابهة لمدة شهرين عقب ولادة ابنته الأولى ماكسيما تشان زوكربيرغ عام 2015.

وقال زوكربيرغ على فيسبوك “عندما ولدت ماكس أخذت شهرين إجازة أبوة، سأكون دائما ممتنا لقضاء الأشهر الأولى من حياتها إلى جانبها”.

وأضاف “اقتربت ولادة ابنتنا الثانية، وأنا أخطط لأخذ شهرين إجازة أبوة مرة أخرى، شهر بعد ولادتها، وشهر ديسمبر كاملا أيضا لأكون بجانب بريسيلا والفتيات”.

وأشار زوكربيرغ أنه في شركة فيسبوك يتم تقديم 4 شهور إجازة أمومة، مؤكدا أن إجازة الأبوة مهمة أيضا للوالدين العاملين ولجميع أفراد العائلة.

وأعلن زوكربيرغ في مارس إنه ينتظر طفلا ثانيا.