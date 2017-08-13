المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني في نيويورك 2017م، بحضور السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.

وأبرز الدكتور عبدالله الربيعة ما تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم، وما قدمه المركز خلال عامين كانت محل إشادات دولية وإقليمية والمشاريع التي خصصها المركز للشعب اليمني في أزمته الراهنة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الجهد الكبير الذي قدمه المركز لعلاج وباء الكوليرا في اليمن.

وأوضح الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع معاناة الأطفال في العالم وبالأخص اليمن والذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة بسبب قلة الغذاء والدواء واستغلالهم غير الإنساني كأدوات في النزاعات، حيث نفذ المركز 101 مشروع للأطفال في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والتعليم والتأهيل الاجتماعي والصحي، بكلفة قدرها 260 مليون دولار أمريكي.

كما ناقش الدكتور عبدالله الربيعة خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني والإغاثي والتعاون المثمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة حيث بنيت على الشراكة والتفاهم والتنسيق وتبادل المعلومات مما أدى إلى نتائج مثمرة بين الطرفين، مشدداً على أهمية الوقفة الجادة أمام كل من يعيق وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.