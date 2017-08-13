 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غدٍ الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غدٍ الاثنين

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غدٍ الاثنين
المناطق_الرياض

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1438هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438 هـ.
وفال بيان المحكمة العليا: “نظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر ذي القعدة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ حسب تقويم أم القرى, فإن لم يُرَ فيُتحرى مساء يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى”.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

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