بعد ساعات من تدشينه رسمياً..حساب آل ثاني على تويتر يجذب آلاف المتابعين

:سجل مؤشر المتابعين لدى حساب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على تويتر رقما قياسيا تجاوز ال150 الف متابعا خلال ساعات قليلة بعد تدشين الحساب الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي.

وبدأ آل ثاني التغريد عبر حسابه “الموثق” رسميا عند منتصف ليل الجمعة ، وما إن ظهرت أولى تغريداته للنور حتى تسابق آلاف المتابعين في التفاعل معها مما يدل على ثقة القطريين بما يكتب.

وحمل عبدالله آل الثاني بشائر الخير للشعب القطري بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين ونائبه مؤخراً، وقوبل بحفاوة كبيرة على المستوى الرسمي والشعبي في المملكة.