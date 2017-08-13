الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش

قال الجيش اللبناني إنه لا ينسق مع جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية أو مع الجيش السوري في عملية بدأت اليوم السبت، ضد متشددي تنظيم داعش عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وفي مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أكد مدير التوجيه بالجيش اللبناني العميد علي قانصوه أن الوضع الأمني ممسوك في الداخل وقد دخلنا المعركة ونحن متأكدون أننا سنربح، ولا تنسيق بيننا وحزب الله أو القوات السورية، ولا خوف على أولاد المنطقة أبداً، والمنطقة معنا ولبنان كله معنا.

وذكر أن العملية ستستمر لحين استعادة الجيش السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية حتى الحدود السورية.

وأعلن حزب الله أنه شرع في هجوم ضد داعش من الجانب السوري من الحدود اليوم، في تعاون مع جيش النظام السوري.

ونقل الحساب الرسمي للجيش اللبناني على “تويتر” عن قائد الجيش جوزيف عون باسم لبنان والعسكريّين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار، وباسم ابطال الجيش اللبناني العظيم، أُطلق عملية فجر الجرود، ضدّ التنظيم الذي يسيطر على منطقة جبلية واسعة على جانبي الحدود اللبنانية السورية.