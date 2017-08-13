 الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش بعد ساعات من تدشينه رسمياً..حساب آل ثاني على تويتر يجذب آلاف المتابعين سجون جدة تحتضن اجتماع مديري سجون المناطق سعيا لتطوير البيئة السجنية المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غدٍ الاثنين المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة مؤسس فيسبوك يستعد لإجازة أبوة مع اقتراب ولادة ابنته الثانية النفط يقفز 3% إلى 52.72 دولار للبرميل وصول أخر دفعة من الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر صورة مسربة لهاتف (غالاكسي نوت 8 ) المرتقب تظهر كبر حجم الشاشة رغبة فى اكتشاف العالم الآخر..انتحار مصرى وزوجته الأيرلندية خلال 5 شهور من إنطلاق الحملة.. بلدية المسارحة تحقق 90% من نظافة المحافظة وقراها توفر وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش

الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش
المناطق_وكالات

قال الجيش اللبناني إنه لا ينسق مع جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية أو مع الجيش السوري في عملية بدأت اليوم السبت، ضد متشددي تنظيم داعش عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وفي مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أكد مدير التوجيه بالجيش اللبناني العميد علي قانصوه أن الوضع الأمني ممسوك في الداخل وقد دخلنا المعركة ونحن متأكدون أننا سنربح، ولا تنسيق بيننا وحزب الله أو القوات السورية، ولا خوف على أولاد المنطقة أبداً، والمنطقة معنا ولبنان كله معنا.

وذكر أن العملية ستستمر لحين استعادة الجيش السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية حتى الحدود السورية.

وأعلن حزب الله أنه شرع في هجوم ضد داعش من الجانب السوري من الحدود اليوم، في تعاون مع جيش النظام السوري.

ونقل الحساب الرسمي للجيش اللبناني على “تويتر” عن قائد الجيش جوزيف عون باسم لبنان والعسكريّين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار، وباسم ابطال الجيش اللبناني العظيم، أُطلق عملية فجر الجرود، ضدّ التنظيم الذي يسيطر على منطقة جبلية واسعة على جانبي الحدود اللبنانية السورية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>