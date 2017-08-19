 شاهد.. لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة

المناطق - وكالات

انتشر على موقع يوتيوب، لقطات إطلاق الشرطة الكتالونية النار على أحد المشتبه بهم في هجوم برشلونة الأخير.

وتم تصوير هذه اللقطات في بلدة كامبرليس، حيث ظهر المشتبه به مرتديا حزاما ناسفا، اتضح أنه غير حقيقي لاحقا.

وتظهر الصور التي تم تصويرها من هاتف أحد الشهود، المشتبه به يصرخ طالبا من الشرطة عدم إطلاق النار عليه، ورفضه للجلوس على الأرض والاستسلام، رغم مطالبة الشرطة له بالتوقف عن الحركة وتسليم نفسه.

وسقط المشتبه به بعدها بعد إطلاق النار عليه، لكنه نهض مترنحا بعدها، قبل أن ينتهي الفيديو.

وقالت الشرطة الكتالونية، أن 5 أشخاص في المجمل جرى قتلهم بالرصاص، بعد ساعات من عملية دهس حشد من المارة في برشلونة بسيارة فان مسرعة، أسفرت عن مقتل 13 شخصا.

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