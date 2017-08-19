 (فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه تنظيم داعش يتبنى اعتداء كامبريلس في إسبانيا شاهد.. لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة الذهب يستقر بعد صعوده لأعلى مستوى رغم الإغراء.. ريال مدريد متمسك بكوفاسيتش اعترافات جديدة لعضو سابق في الإخوان تفضح ملفات قطر الإرهابية دراسة: عليك بتناول فيتامين c يوميا .. يقتل الخلايا السرطانية فيديو..طرد النائبة الأسترالية التي استهزئت بالحجاب الإسلامي من المطاعم الاسترالية دعم الجمعيات الخيرية في عسير بـ 397 مليون ريال الجيش اللبناني: لا تنسيق مع حزب الله أو سوريا في الهجوم على داعش بعد ساعات من تدشينه رسمياً..حساب آل ثاني على تويتر يجذب آلاف المتابعين بتوجيه سمو وزير الداخلية..سجون جدة تحتضن 12 ورقة عمل لتطوير بيئة السجون

(فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه

المناطق - الرياض

ما إن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم في المملكة، حتى انتشر مقطع فيديو، لمواطن قطري اشتري حليب المراعي بعد دخوله المملكة ويغني له شوقًا وعتابًا على طول غيابه.

وبدا من صوت المواطن القطري، فرحته نظرا للتوجيه الإنساني الذي أصدره الملك سلمان، إضافة إلى تخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات.

ورفع الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني أمس، شكره وتقديره للملك سلمان ونائبه، على حسن استقباله وإكرامه، وقبول وساطته، وقال: “هذا طبع إخوان نورة”.

وقال “‏ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم”.

وأضاف “‏تفضل الملك كعادته بالموافقة، وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات”.

وزاد بقوله: “‏غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال.. ورقمها 00966122367999”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>