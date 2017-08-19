(فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه

ما إن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم في المملكة، حتى انتشر مقطع فيديو، لمواطن قطري اشتري حليب المراعي بعد دخوله المملكة ويغني له شوقًا وعتابًا على طول غيابه.

وبدا من صوت المواطن القطري، فرحته نظرا للتوجيه الإنساني الذي أصدره الملك سلمان، إضافة إلى تخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات.

ورفع الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني أمس، شكره وتقديره للملك سلمان ونائبه، على حسن استقباله وإكرامه، وقبول وساطته، وقال: “هذا طبع إخوان نورة”.

وقال “‏ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم”.

وأضاف “‏تفضل الملك كعادته بالموافقة، وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات”.

وزاد بقوله: “‏غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال.. ورقمها 00966122367999”.