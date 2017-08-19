 نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غرفة الشرقية تقيم احتفالية خاصة للفائزين بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017 أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة أمانة الشرقية : رفع ١٢٤ مركبة تالفة خلال ١٥ يوما تعليم الشرقية : نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران درة في التأثير وصناعة الفرق للتحول الجذري في حياة الطالبات لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم تعقد إجتماعها وترفع توصياتها لأمير المنطقة الشؤون الاسلامية بالشرقية تقف على استعدادات مكتب توعية الحج بجسر الملك فهد (فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه تنظيم داعش يتبنى اعتداء كامبريلس في إسبانيا شاهد.. لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة الذهب يستقر بعد صعوده لأعلى مستوى رغم الإغراء.. ريال مدريد متمسك بكوفاسيتش

نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017

نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017
الدمام - المناطق

حصلت مسؤولة الاعلام بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نوره عبد الرحمن السالم على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017م وذلك تقديرا لدورها في مجال العمل الإعلامي الغقتصادي خلال مسيرتها الإعلامية ، جاء تكريم السالم خلال فعاليات الملتقى العربي الثاني لرائدات الأعمال الذي أقيم بمدينة صلاله خلال الفترة 8-10 اغسطس 2017م بحضور عدد كبير من المسؤولين ولفيف من رجال الأعمال والاقتصاد والإعلام .
الجدير بالذكر أن مهرجان العنقاء الذهبية الدولي يتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفاء بتجارب إبداعية انسانية غنية ثرة في ميادين وتخصصات ثقافية إبداعية تتفتح بتفتح الخطابات الإنسانية النبيلة السامية ، تجري الإحتفالية المركزية في بغداد وبعض النساء المتميزات يتم تكريمهن في مقرإقامتهن برعاية ودعم عدد من المنظمات الثقافية المهمة بحضور شخصيات أدبية وثقافية وفنية وإعلامية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>