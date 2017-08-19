نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017

حصلت مسؤولة الاعلام بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نوره عبد الرحمن السالم على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017م وذلك تقديرا لدورها في مجال العمل الإعلامي الغقتصادي خلال مسيرتها الإعلامية ، جاء تكريم السالم خلال فعاليات الملتقى العربي الثاني لرائدات الأعمال الذي أقيم بمدينة صلاله خلال الفترة 8-10 اغسطس 2017م بحضور عدد كبير من المسؤولين ولفيف من رجال الأعمال والاقتصاد والإعلام .

الجدير بالذكر أن مهرجان العنقاء الذهبية الدولي يتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفاء بتجارب إبداعية انسانية غنية ثرة في ميادين وتخصصات ثقافية إبداعية تتفتح بتفتح الخطابات الإنسانية النبيلة السامية ، تجري الإحتفالية المركزية في بغداد وبعض النساء المتميزات يتم تكريمهن في مقرإقامتهن برعاية ودعم عدد من المنظمات الثقافية المهمة بحضور شخصيات أدبية وثقافية وفنية وإعلامية.