 أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نوره السالم تحصل على جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017 أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة أمانة الشرقية : رفع ١٢٤ مركبة تالفة خلال ١٥ يوما تعليم الشرقية : نادي المسؤولية الاجتماعية بالظهران درة في التأثير وصناعة الفرق للتحول الجذري في حياة الطالبات لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم تعقد إجتماعها وترفع توصياتها لأمير المنطقة الشؤون الاسلامية بالشرقية تقف على استعدادات مكتب توعية الحج بجسر الملك فهد (فيديو) بعد دخوله المملكة .. قطري يشتري حليب المراعي ويغني له شوقا وعتابا على طول غيابه تنظيم داعش يتبنى اعتداء كامبريلس في إسبانيا شاهد.. لحظة قتل مشتبه به في هجوم برشلونة الذهب يستقر بعد صعوده لأعلى مستوى رغم الإغراء.. ريال مدريد متمسك بكوفاسيتش اعترافات جديدة لعضو سابق في الإخوان تفضح ملفات قطر الإرهابية

أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة

أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة
الاحساء - المناطق

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم بأن أمانة الأحساء بدأت في التحضيرات الأولية لتنفيذ مبادرة ( مليون شجرة في الأحساء ) عبر رسم الخطط التنفيذية والتخطيطية في إحصاء المواقع والطرق المشمولة في الزراعة ، عبر مراحل زمنية وخلال عام ، المبنية على معايير الاستدامة والشمولية الجغرافية للمواقع المشمولة بمصادر الري الزراعي .
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي يسبق الندوة التنفيذية للمبادرة ، والمزمع إقامتها خلال الأسبوع الجاري والتي تضم الجهات الحكومية ذلت العلاقة ، وعدد من نشطاء المجتمع المتبنين للحراك الاجتماعي في مبادرة ( مليون شجرة في الأحساء ) .
حيث أكد امين الأحساء بأن المبادرة تسعى لزيادة وتعزيز مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كشكل من اشكال حماية البيئة وتنقية الهواء ، و التأثير المعنوي الجاد من خلال وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية ‘ إضافة إلى محاربة ظاهرة التصحر المدني ، والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها ، و تلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة ( الاحتباس الحراري ) نظير امتصاص الأشجار لغاز ثاني أكسيد الكربون ، وتخرج غاز الأكسجين، الذي يُعد مهماً للإنسان ، والحماية النسبية للمدن الداخلية من الأتربة والغبار .. مضيفا بأن الأمانة سوف تسعى بتطبيق مفهوم المدينة الخضراء، باعتبارها أفضل الوسائل للمحافظة على البيئة .
وأشار المهندس الملحم بأن المبادرة التي تتبناها أمانة الأحساء في الحاضرة ، وضعت عدد من الضوابط والمعايير في التنفيذ ومخرجات العمل الفني والميداني للمبادرة ، منها تنوع الأشجار وملاءمتها للبيئة المحلية ، و مناسبة حجمها مع عرض الشوارع والأرصفة ، و عدم تعارضها مع الغرض الذي من أجله تم تصميم الأرصفة ، إضافة إلى دراسة المسافات البينية بين الأشجار وبُعدها الكافي عن التقاطعات، بما لا يضر أو يتعارض مع السلامة المرورية .
حيث استعدت أمانة الأحساء مبكرا في مشتل الأمانة المركزي ، بتوفير كمية من الأشجار المتنوعة والجاهزة للزراعة في الوقت الحالي والبالغ عددها 150 ألف شتلة .. كما تم عمل خطة مرحلية بزراعة البذور وتهيئة (المراكن ) وتجهيز الشتلات بكافة أنواعها الملائمة لأجواء الأحساء .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>