أمانة الأحساء تبدأ في رسم الخطة التنفيذية لمليون شجرة

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم بأن أمانة الأحساء بدأت في التحضيرات الأولية لتنفيذ مبادرة ( مليون شجرة في الأحساء ) عبر رسم الخطط التنفيذية والتخطيطية في إحصاء المواقع والطرق المشمولة في الزراعة ، عبر مراحل زمنية وخلال عام ، المبنية على معايير الاستدامة والشمولية الجغرافية للمواقع المشمولة بمصادر الري الزراعي .

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي يسبق الندوة التنفيذية للمبادرة ، والمزمع إقامتها خلال الأسبوع الجاري والتي تضم الجهات الحكومية ذلت العلاقة ، وعدد من نشطاء المجتمع المتبنين للحراك الاجتماعي في مبادرة ( مليون شجرة في الأحساء ) .

حيث أكد امين الأحساء بأن المبادرة تسعى لزيادة وتعزيز مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كشكل من اشكال حماية البيئة وتنقية الهواء ، و التأثير المعنوي الجاد من خلال وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية ‘ إضافة إلى محاربة ظاهرة التصحر المدني ، والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها ، و تلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة ( الاحتباس الحراري ) نظير امتصاص الأشجار لغاز ثاني أكسيد الكربون ، وتخرج غاز الأكسجين، الذي يُعد مهماً للإنسان ، والحماية النسبية للمدن الداخلية من الأتربة والغبار .. مضيفا بأن الأمانة سوف تسعى بتطبيق مفهوم المدينة الخضراء، باعتبارها أفضل الوسائل للمحافظة على البيئة .

وأشار المهندس الملحم بأن المبادرة التي تتبناها أمانة الأحساء في الحاضرة ، وضعت عدد من الضوابط والمعايير في التنفيذ ومخرجات العمل الفني والميداني للمبادرة ، منها تنوع الأشجار وملاءمتها للبيئة المحلية ، و مناسبة حجمها مع عرض الشوارع والأرصفة ، و عدم تعارضها مع الغرض الذي من أجله تم تصميم الأرصفة ، إضافة إلى دراسة المسافات البينية بين الأشجار وبُعدها الكافي عن التقاطعات، بما لا يضر أو يتعارض مع السلامة المرورية .

حيث استعدت أمانة الأحساء مبكرا في مشتل الأمانة المركزي ، بتوفير كمية من الأشجار المتنوعة والجاهزة للزراعة في الوقت الحالي والبالغ عددها 150 ألف شتلة .. كما تم عمل خطة مرحلية بزراعة البذور وتهيئة (المراكن ) وتجهيز الشتلات بكافة أنواعها الملائمة لأجواء الأحساء .