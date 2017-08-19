أمانة الشرقية : رفع ١٢٤ مركبة تالفة خلال ١٥ يوما

تواصل أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، حملتها الميدانية في رفع السيارات المهملة و التالفة والهياكل في أنحاء وطرق المنطقة، فيما تم رفع حوالي ( ١٢٤) مركبة تالفة خلال (١٥) يوما من الحملة وذلك في مدينتي الخبر والظهران، يأتي ذلك امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتكثيف الأعمال الخدمية والنظافة في المنطقة.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد بن عبد العزيز العماني في (تصريح صحافي) :” أن امانة المنطقة الشرقية بدأت بحملة ميدانية لرفع السيارات التالفة بتاريخ 7/11/1438 هـ، وذلك في نطاق بلدية الظهران، واستمرت لمدة ١٥ يوما، وكشف العماني عن رفع عدد (٦٦) سيارة تالفة بالظهران بالتنسيق مع إدارة المرور خلال الحملة الجارية”.

وأضاف :” بأنه يوجد بعض السيارات تحت الإجراء بعد وضع ملصقات توجيهيه بضرورة رفعها من أصاحبها خلال مهلة ( 15 ) يوما، فيما تقدر السيارات التي تم وضع ملصقات عليها ٧٥ سيارة، مشيرا إلى وجود تجاوب من بعض أصحاب السيارات برفع سياراتهم المهملة.”

وتابع العماني:” شملت الحملة أيضا نطاق مدينة الخبر، والتي بدأت من 24/11/1438هـ، تم خلالها رفع عدد (٥٨) سيارة تالفة، لافتا إلى أن استمرار حملة الرفع لمدة أسبوعين، فيما تم تركيب ٢٠٠ ملصق لإزالة السيارات خلال مهلة ١٥ يوما. مشيرا إلى مواصلة العمل في مدينة الدمام وذلك بعد عيد الأضحى المبارك”.

وأوضح العماني :” أنه ستكون عملية رفع السيارات التالفة بصفة دورية على حاضرة الدمام بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة وتذليل العقبات حيال عملية الرفع كما سيتم تنظيف المنطقة من السيارات التالفة حسب الإجراءات النظامية لعملية الرفع”.

ودعا العماني جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة في حالة وجود أي شكوى تتعلق بوجود السيارات أو أي ملاحظات أو شكاوي أخرى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.