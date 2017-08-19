 لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم تعقد إجتماعها وترفع توصياتها لأمير المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم تعقد إجتماعها وترفع توصياتها لأمير المنطقة

المناطق / بريدة

عقدت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم “عفو” اليوم في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة بمدينة بريدة إجتماعها الدوري برئاسة المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني وبحضور أعضاء اللجنة .

حيث ناقشت اللجنة عدد من المهام والأهداف والمجالات وآلية العمل لعدد من القضايا المطروحة وآلية السعي في العفو فيها , عبر تقديم النصح والتوجيه وتنفيس الكربات لعدد من القضايا المنظورة لديها , وتسعى اللجنة لوضع عدد من التوصيات والقرارات على عدد من الأعمال التي سيتم البدء بها , وبين المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني بأن اللجنة وضعت نصب عينها العمل الإصلاحي والخدمي لمهمة إصلاح ذات البين , والتي امتدت عبر العديد من الأعمال , مؤكداً بأن اللجنة ناقشت عدداً من النقاط التي سيتم عملها لخدمة المستفيدين من خدمات اللجنة , مؤكداً بأن جميع المواضيع المدرجة في الإجتماع والتي تم مناقشتها سيتم رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم للنظر في إقرارها , مع اتخاذ جملة من القرارات والنتائج للجنة واستعراض لما تم إنجازه من قضايا .

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