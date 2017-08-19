الشؤون الاسلامية بالشرقية تقف على استعدادات مكتب توعية الحج بجسر الملك فهد

في إطار خطة فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية لتكثيف جهودها التوعوية في العديد من مراكز التوعية للحج في منافذ المنطقة المختلفة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود ومتابعة من وزير الشؤون الاسلامية الشيخ صالح آل الشيخ ؛ قام مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور صلاح بن صالح السميح بزيارة تفقدية لمكتب التوعية الإسلامية بجسر الملك فهد بهدف الوقوف على الاستعدادات المختلفة والتجهيزات التي يقوم بها المركز في توعية الحجاج القادمين للمملكة لموسم الحج ، كما اطلع على آلية العمل في المكتب والجهود التي يقوم بها الدعاة .

كما اشار باسم البوعلي مدير العلاقات والاعلام بالفرع أنه وجه فضيلة الدكتور بدراسة احتياج المنفذ الدعوية من الدروس والكلمات والمطبوعات و إعداد خطة عمل دعوية لتشمل السنة وليس فقط أيام الحج.

مؤكداً على جميع منسوبي التوعية بأنهم واجهة وسفراء لهذا البلد المبارك فيجب أن يؤدوا رسالتهم بما يتوافق مع تعاليم الإسلام وما يلبي تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وأهداف الوزارة .

كما التقى السميح المدير العام المساعد للمؤسسة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن واطّلع على إحصائية المسافرين عبر هذا المنفذ وعلى المشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة ، كما عقد لقاء ودياً مع سعادة رئيس المركز ومدراء الدوائر الحكومية بمنفذ الجسر جرى خلال اللقاء الرغبة في بذل المزيد من التعاون .