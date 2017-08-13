وظائف إدارية وفنية بهيئة الهلال الأحمر في مختلف المناطق

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف (الإدارية والفنية) على برنامج التشغيل الذاتي لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، عسير، حائل، تبوك، نجران، الباحة، الجوف، جيزان، الحدود الشمالية، الطائف، الاحساء).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مراجع داخلي

– محاسب

– أمين مستودع

– باحث وثائق ومحفوظات

– أمين وثائق ومحفوظات

– مأمور وثائق ومحفوظات

– باحث إحصاء

– باحث قانوني

– مهندس مدني

– مهندس معماري

– مهندس كهربائي

– مراقب إنشاءات

– فني صيانة سيارات

– مراقب أمن وسلامة

– مبرمج

– مطور أنظمة وتطبيقات

– محلل ومصمم

– مسئول قواعد بيانات

– مهندس خدمات إلكترونية

– أخصائي جودة (في مجال تقنية المعلومات)

– مهندس أمن معلومات

– مهندس اتصالات

– فني دعم حاسب الي

– فني شبكات حاسب الي

– سائق نقل ثقيل

– مراسل

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 1438/12/22هـ الساعة 12 ظهراً.

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