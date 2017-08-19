أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على مبادرة الإسكان التنموي التي تعتزم وزارة الإسكان تنفيذها

اطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مبادرة الإسكان التنموي التي تعتزم وزارة الإسكان تنفيذها ، بهدف توفير المساكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمحافظات المنطقة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مؤخراً ، مستشار وزير الإسكان المشرف العام على مبادرة الإسكان التعاوني عبدالله النمري، إلى شرح مفصل عن المبادرة والهادفة إلى توفير المساكن للفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وبحسب النمري فإن المبادرة تسعى لتعزيز التماسك الاجتماعي كونها تركز على مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يعيشون في ظروف لا تمكنهم من شراء العقار أو أولئك الذين يرهق كاهلهم الاستئجار، وتهدف المبادرة أيضاً لتمكين هذه الفئة من تحسين ظروفهم المعيشية،مع الأخذ في الاعتبار تحفيز سكان مناطق القرى والضواحي على البقاء في مناطقهم وبناء المساكن لهم في مناطق عيشهم ، وأخيراُ فإن المبادرة ستسهم في توفير مصادر تمويل للجمعيات وللمستفيدين على حدِ سواء.

وأشاد المشرف العام على مبادرة الإسكان التعاوني، بمشروع إسكان مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة ، والذي زاره وفد من ممثلي مبادرة الإسكان التنموي، ويهدف المشروع إلى توفير السكن لأسر الضمان الاجتماعي عبر بناء قرية نموذجية توفر لهم حياة كريمة مستدامة، كما يؤسس لقاعدة اقتصادية وبيئية مبنية على أساس إعادة تأهيل السكان وتوفر سبل الإعاشة وتوفير فرص عمل مختلفة والحفاظ علي البيئة المحلية عبر استخدام المواد الطبيعية بالمكان في بناء مساكنهم وتوفير احتياجاتهم الحالية و المستقبلية .

ويهدف مشروع البيضاء إلى بناء اقتصاد مستدام، عبر توفير الخدمات الحكومية المتنوعة، وتدريب المواطنين على تلبية احتياجات المنطقة واستغلال الموارد الطبيعية لبناء نموذج اقتصادي على منطقة صغيرة، إضافة إلى تحفيز الدعم الشامل لمجتمع يضم حوالي٦٥٠٠ مواطن ممن تشملهم مبادرة الإسكان التعاوني لتوفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي من مركز البيضاء، حيث يشمل المشروع بناء ٩٠٠ وحدة سكنية، وقد تم وضع حجر الإساس لها نهاية العام قبل الماضي بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل