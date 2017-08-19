 “سياحة الباحة” تتفقد عدداً من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة وتمنع الدعاية عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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“سياحة الباحة” تتفقد عدداً من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة وتمنع الدعاية عليها

“سياحة الباحة” تتفقد عدداً من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة وتمنع الدعاية عليها
المناطق - الباحة

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة جولات تفقدية على عدداًٍ من المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة الباحة ، بهدف رصد احتياجات المواقع، وقد شملت الجولة زيارة المواقع الأثرية والتراثية حيث شملت قرية ذي عين التراثية ، وقصر بن رقوش وقرية الاطاولة التراثية وغيرها من المواقع الأثرية بالمنطقة.
وأوضح  زاهر محمد الشهري مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الباحة أن الهيئة تعمل وفقاً لبرامج متخصصة لترميم المواقع الأثرية ومباني التراث العمراني وتأهيلها سياحياً.
واكد أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها وإلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو إلصاق الإعلانات عليها، كما لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني.
كما أضاف الاستاذ الشهري أن الاهتمام بهذه المواقع تأتي بمتابعة وتوجيهات حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة بما يوافق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة في سبيل الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية.

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