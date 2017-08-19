السند يدشن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في فرع هيئة الأمر بالمعروف بعسير

دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير.

وقد أجرى معاليه اتصالاً بالفرق الميدانية عبر جهاز الاتصال اللاسلكي نوَّه فيه بالدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به أعضاء الهيئة في الميدان وفق الصلاحيات الممنوحة لهم، وأبدى معاليه تطلعه لأن يكون العمل من خلال هذه الخطة وفق منهجية واستراتيجية مميزة.

ووجه معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن وسعادة مدير عام شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي على تعاونهم ودعمهم للعمل الميداني.

وخلال التدشين استمع معاليه ومسؤولو الرئاسة إلى شرح مفصل عن الخطة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير المكلف الشيخ جابر الشهري الذي أوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة وبشكل أكبر من حضور فرق الهيئة في الميدان، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني كأجهزة الاتصال اللاسلكية وأنظمة تتبع المركبات وغيرها.

وأضاف الشهري أن الخطة ركزت على تواجد فرق الهيئة في الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة لها، ووفق ما تضمنه تنظيم الهيئة من مهمات، مع التواصل اللحظي مع المشرفين الميدانيين الذين تم تكليفهم في كل منطقة لمتابعة سير العمل والإحاطة بمجرياته.

وأوضح الشهري أن الخطة وضعت عدداً من الإجراءات لتطوير العمل؛ تتضمن تفعيل جوانب تقنية تتمثل في تتبع المركبات وتحديد أماكن عملها وفق تقارير لحظية، وتفعيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء في أماكنهم المحددة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء وقت المناسبات التي تتطلب ذلك، كفترة الامتحانات والإجازة الصيفية غيرها.

كما اطلع معاليه ومسؤولو الرئاسة على شرح مختصر لآلية عمل نظام تتبع المركبات الإلكتروني، وكذلك تطوير نظام (أمان) الخاص بالأعمال الميدانية والبلاغات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.

حضر التدشين سعادة مدير عام شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ووكلاء الرئاسة ومديرو عموم الرئاسة ومسؤولو الفرع.