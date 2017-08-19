 ٤٤٠ عارض في اليوم الثاني لمهرجان التمور بمحافظة العقيق في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

٤٤٠ عارض في اليوم الثاني لمهرجان التمور بمحافظة العقيق في الباحة السند يدشن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في فرع هيئة الأمر بالمعروف بعسير مدير تعليم جدة يحتفل بعقد قران نجله الملازم أحمد الربيعة: “كممثلين لمنظمات تبعث “رسل  الإنسانية” سنبذل الجهود لحماية متلقي المساعدات” “سياحة الباحة” تتفقد عدداً من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة وتمنع الدعاية عليها أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على مبادرة الإسكان التنموي التي تعتزم وزارة الإسكان تنفيذها قوات أمن الحج تعيد أكثر من 120 الف شخص ممن لا يحملون تصاريح حج وزير الحج والعمرة يقف على برامج وخدمات “جمعية هدية الحاج والمعتمر” الاتحاد ضيفاً على الفيحاء.. والشباب يواجه القادسية محافظ البكيرية بالإنابة يدشن مشروب “برحي كولادا” بمنتجع الغزال القصيم الثالثة بعدد مصانع التمور بـ23 مصنعاً بتمويل 313 مليون ريال بيان صحافي من هيئة التخصصات الصحية

٤٤٠ عارض في اليوم الثاني لمهرجان التمور بمحافظة العقيق في الباحة

٤٤٠ عارض في اليوم الثاني لمهرجان التمور بمحافظة العقيق في الباحة
المناطق - الباحة

ضمن فعاليات صيف العقيق شهد اليوم الثاني لمهرجان التمور الاول حركة غير مسبوقة في البيع والشراء فيما أقيم مزاد على التمور والتي نفذت خلال الساعات الاولى وقد شارك اكثر من ٤٤٠ عارض وقد تجاوزت قيمة المبيعات اكثر من ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال
واوضح رئيس لجنة التنمية والمشرف على المهرجان عبدالله البعيص ان اليوم الثاني شهد اقبال كبير من البائعين وزوار المهرجان مشيرا ان بعض رجال اعمال محافظة العقيق دعموا المزارعين بشراء ما لديهم من تمور واضاف انه تم تقديم جوائز مالية لافضل عرض وأفضل انتاج بعد تقييمها من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك وبين البعيص ان المهرجان اصبح يتوافد عليه الكثير من محبي التمور لاقتنائه مشيرا انه في نهاية كل يوم يتم تقديم جوائز عينية للجمهور والذي يعتبر اكبر لانجاح اي مهرجان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>