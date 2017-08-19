٤٤٠ عارض في اليوم الثاني لمهرجان التمور بمحافظة العقيق في الباحة

ضمن فعاليات صيف العقيق شهد اليوم الثاني لمهرجان التمور الاول حركة غير مسبوقة في البيع والشراء فيما أقيم مزاد على التمور والتي نفذت خلال الساعات الاولى وقد شارك اكثر من ٤٤٠ عارض وقد تجاوزت قيمة المبيعات اكثر من ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال

واوضح رئيس لجنة التنمية والمشرف على المهرجان عبدالله البعيص ان اليوم الثاني شهد اقبال كبير من البائعين وزوار المهرجان مشيرا ان بعض رجال اعمال محافظة العقيق دعموا المزارعين بشراء ما لديهم من تمور واضاف انه تم تقديم جوائز مالية لافضل عرض وأفضل انتاج بعد تقييمها من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك وبين البعيص ان المهرجان اصبح يتوافد عليه الكثير من محبي التمور لاقتنائه مشيرا انه في نهاية كل يوم يتم تقديم جوائز عينية للجمهور والذي يعتبر اكبر لانجاح اي مهرجان.