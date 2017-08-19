اللواء المالكي يطمئن على الطبيب الذي تعرض للضرب من قبل أقارب أحد المرضى

اطمئن اللواء د. سليمان المالك على صحة د. عبدالواحد الرحيمي المطيري، بعد تعرضة للاعتداء من قبل “مراجع” في مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض

ففي فصل جديد من فصول الاعتداء على الأطباء تعرض د.عبدالواحد الرحيمي interventional radiologist بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية اليوم لاعتداء بالضرب من أقارب أحد المرضى في العناية المركزة نتج عنه تقرح بالقرنية وكسور بالوجه أدت إلى تنويمه بالمستشفى ..