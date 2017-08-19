 اللواء المالكي يطمئن على الطبيب الذي تعرض للضرب من قبل أقارب أحد المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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اللواء المالكي يطمئن على الطبيب الذي تعرض للضرب من قبل أقارب أحد المرضى

اللواء المالكي يطمئن على الطبيب الذي تعرض للضرب من قبل أقارب أحد المرضى
المناطق ـ الرياض

اطمئن اللواء د. سليمان المالك  على صحة د. عبدالواحد الرحيمي المطيري، بعد تعرضة للاعتداء من قبل “مراجع” في مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض
ففي فصل جديد من فصول الاعتداء على الأطباء تعرض  د.عبدالواحد الرحيمي interventional radiologist بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز  الطبية العسكرية اليوم لاعتداء بالضرب من أقارب أحد المرضى في العناية المركزة نتج عنه تقرح بالقرنية وكسور بالوجه أدت إلى تنويمه بالمستشفى ..

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