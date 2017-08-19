 المونس اعتمد لجنه بدأت وضع الخطط الاستراتيجه ربط 123 مركز صحي ب13 مستشفى بالطائف فنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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المونس اعتمد لجنه بدأت وضع الخطط الاستراتيجه ربط 123 مركز صحي ب13 مستشفى بالطائف فنيا

المونس اعتمد لجنه بدأت وضع الخطط الاستراتيجه ربط 123 مركز صحي ب13 مستشفى بالطائف فنيا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

تعتزم الصحه في الطائف ربط 123 مركز صحي داخل وخارج المحافظه بالمستشفيات العامه فنيا وتكليف ادارات المستشفيات بالاشراف الفني على المراكز الصحي في خطوه هي الاولى من نوعها وتهدف لتعزيز الدور الصحي والتناغم في الاداء بين المستشفيات والمراكز الصحيه بالمنطقه
وقد شكل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس لجنه اشرافيه تعكف على وضع الخطط الاستراتيجيه للتحول الفني وقد اشارت اللجنه التي بدأت اعمالها الى تقسيم المراكز الصحيه الى مجموعات ترتبط فنيا بأقرب مستشفى وتتشارك في تقديم الخدمات الصحيه وكذلك تبادل الكوادر العامله بما يعزز مستوى الخدمه الصحيه المقدمه
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالنيابه ماجد الزهراني مشيرا ان اللجنه والمكونه من المساعد العلاجي والمساعد للصحه العامه والمساعد الاداري ومدير العلاقات والاعلام بدأت وضع الخطط الفنيه لبدء الارتباط وتهدف من ذلك الى توحيد الكوادر العامله بالمستشفيات والمراكز الصحيه في المنطقه مع امكانية الاستفاده من تلك الكوادر والخدمات المقدمه في المستشفيات والمراكز الصحيه بشكل موحد بما يعزز تقديم الخدمه في المحيط الواحد  وتبني ادارات المستشفيات الاشراف الفني الكامل على كافة الكوادر للاستفاده منها وفقا للحاجه
وتعد هذه الخطه تماشيا مع توحهات الوزاره بتوحيد الخدمات الصحيه المقدمه وتعزيز دور مراكز الرعايه الصحيه والمستشفيات لتحقيق الهدف المشترك في تقديم خدمه صحيه ترقى بتطلعات المواطنين
تجدر الاشاره ان صحة الطائف تضم 123 مركز صحي و13 مستشفى تعمل لخدمة اهالي الطائف ومراكزها الخارجيه

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